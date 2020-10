Madeira sob alerta amarelo devido a chuva e vento forte a partir de domingo

A Madeira vai estar sob aviso amarelo para chuva e vento forte entre domingo e quarta-feira, 21 de outubro, indicou esta sexta-feira a delegação regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Estão previstos períodos de chuva e aguaceiros pontualmente fortes, sobretudo a partir da manhã de domingo, na segunda-feira e na terça-feira", disse à agência Lusa Vítor Prior, coordenador da delegação do IPMA, reforçando que a chuva deverá ocorrer em regime contínuo e pode prolongar-se até quarta-feira.

A costa sul da Madeira e as regiões montanhosas serão também atingidas por vento forte no domingo e na segunda-feira, com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora na zona costeira e os 120 quilómetros por hora nas montanhas.

No mar, estão previstas ondas de sul/sudeste entre 2,5 e 3 metros.

"A situação é típica desta época do ano e está associada a uma depressão frontal", explicou Vítor Prior, esclarecendo, no entanto, que as previsões iniciais apontavam para uma precipitação de 100 mm para os quatro dias, sendo agora de cerca de 70 mm.

O responsável disse que não há motivos para alarme, embora a chuva prevista para aquele período seja quase idêntica ao valor normal de todo o mês de outubro no concelho do Funchal (80 mm).

Devido às más condições meteorológicas previstas para os próximos dias, a empresa Porto Santo Line, que opera o navio Lobo Marinho nas ligações entre a Madeira e o Porto Santo, cancelou as viagens de domingo e segunda-feira (18 e 19 de outubro).