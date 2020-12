Mais três mortes e três infetados em surto de Covid-19 no lar da Misericórdia de Serpa

Mais três idosos morreram e mais três funcionários estão infetados com covid-19 devido ao surto no lar da Misericórdia de Serpa, subindo para 11 o número de mortes e para 92 o total de infeções, foi esta sexta-feira divulgado.

Os três idosos, utentes do Lar de S. Francisco, morreram no hospital de Beja, onde estavam internados, disse à agência Lusa António Sargento, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCMS), no distrito de Beja.

Segundo o provedor, três funcionários do lar, que estavam em isolamento profilático em casa, fizeram testes de despiste do vírus que provoca a doença covid-19, os quais deram resultado positivo, o que fez subir o número total de infetados no surto de 89 para 92.