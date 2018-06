Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo e Costa juntos com tochas na mão na maior festa portuguesa nos EUA

Presidente e primeiro-ministro vão estar nas comemorações do Dia de Portugal.

Por Lusa | 08:19

Presidente da República e primeiro-ministro vão estar juntos, entre domingo e segunda-feira, em Boston e Providence, em três momentos com comunidades portuguesas que fazem parte do programa de comemorações do Dia de Portugal nos Estados Unidos.



Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa chegam a Boston no domingo, a meio da tarde, num voo proveniente de Ponta Delgada, nos Açores, onde começam as comemorações do Dia de Portugal.



O primeiro ponto do programa de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa, pelas 18h00 locais, terá um caráter solene, com o hastear da bandeira nacional na Praça do Município de Boston, partindo depois os dois para uma festa com a comunidade portuguesa em Providence (Estado de Rhode Island), o "Waterfire".



Nesta romaria de luzes e fogo junto à água, que é considerada a maior festa portuguesa realizada na costa leste dos Estados Unidos, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão levar tochas acesas a partir de dois dos 16 barcos a remos, juntamente com outras 14 personalidades que se destacaram na comunidade portuguesa no último ano.



Na manhã seguinte, na segunda-feira, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa têm programas separados, com o Presidente da República a participar numa sessão institucional na "State House" de Boston, enquanto o primeiro-ministro se desloca ao MIT (Massachusetts Institute of Technology).



O MIT tem parceiras com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, abrangendo várias instituições universitárias nacionais, desde o segundo Governo em que o falecido Mariano Gago foi ministro da Ciência (2005/2009).



A parceria com Portugal, segundo fonte diplomática nacional, é considerada "uma das que tem dado mais resultados em todo o mundo" e, por essa razão, o MIT está interessado em aprofundá-la.



António Costa chega ao MIT acompanhado pelo ministro da Ciência e do Ensino Superior, Heitor de Sousa, onde permanecerá cerca de duas horas, estando previsto que faça uma breve intervenção e que, depois, tenha uma breve conversa com alunos da instituição.



O primeiro-ministro reencontra-se ao fim da manhã com o Presidente da República a bordo do Navio Escola Sagres, durante um almoço volante com a presença de personalidades portuguesas locais e com representantes da Associação de Pós-Graduação Portugal/Estados Unidos, entidade que está a comemorar o seu 20º aniversário.



Ao início da tarde, a comitiva do primeiro-ministro parte para São José, na Califórnia, Estado norte-americano onde permanecerá três dias, seguindo depois para a etapa final em Nova Iorque, de onde regressará a Lisboa no próximo dia 16 pela tarde.



Em 2016, ano em que tomou posse como chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa lançou um modelo inédito de comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, acertado com o primeiro-ministro, António Costa, em que as celebrações começam em território nacional e se estendem a um país estrangeiro com comunidades emigrantes portuguesas.



Nesse ano, o Dia de Portugal foi celebrado em Lisboa e Paris e, em 2017, no Porto e nas cidades brasileiras do Rio de Janeiro e São Paulo.