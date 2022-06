Maternidade Alfredo da Costa recebeu grávidas de toda a grande Lisboa e Margem Sul e atingiu lotação máxima

A Maternidade Alfredo da Costa atingiu a lotação máxima e não vai receber mais grávidas transportadas por INEM durante esta madrugada de sábado para domingo. O serviço deverá estar normalizado por volta das 9h00 de domingo.Segundo avançam vários meios de comunicação nacional, a maior maternidade da região de Lisboa tem, neste momento, todas as camas ocupadas. Nestes números estão também incluídas as camas da unidade de cuidados intensivos para bebés prematuros.Em causa não estará a falta de médicos, mas a gestão do fluxo do serviço uma vez que a Maternidade recebeu grávidas de toda a grande Lisboa e Margem Sul.