"Medidas têm de ser projetadas para cada país" diz Marcelo sobre redução de IVA no gás

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas, na manhã desta quinta-feira, após a sessão de abertura das Conferências do Estoril, em Carcavelos.

Questionado acerca da subidas dos preços, por causa da inflação, o Presidente da República referiu que é preciso "acompanhar com muita atenção a evolução dos preços e o que isso projeta na vida das pessoas".





Marcelo diz acreditar que a inflação vai descer "mais a partir do final do ano, na perspetiva do conflito não ser muito duradouro", mas que as famílias e empresas estão a sofrer e por isso é preciso perceber "qual o conjunto de medidas vai enfrentar a situação para os próximos meses".

"É preciso saber quando entrarão em vigor, porque há medidas que são urgentes e outras podem entrar em vigor para o próximo ano" admitiu Marcelo e acrescentou que há a possibilidade da Europa trabalhar em conjunto essas medidas, nomeadamente no que diz respeito à energia.

Quando questionado sobre a decisão da Espanha de reduzir o IVA do gás, Marcelo responde que as medidas "têm de ser projetadas para cada país, de acordo com a situação que se vive em cada um".



"Acho que neste momento, em todos os países, tem que se ponderar um conjunto de medidas. O ideal era que fosse concertado a nível europeu, senão aumentam as desigualdades na Europa", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente não acrescentou declarações sobre a demissão de Marta Temido.