Suspensa produção de eletricidade na barragem de Ermal devido à seca

O vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) anunciou esta quinta-feira a suspensão de produção de eletricidade na barragem do Ermal, Guilhofrei, no concelho de Vieira do Minho, distrito de Braga, devido à seca.

"Na barragem do Ermal, Guilhofrei, na bacia do rio Ave, vai ser suspensa a produção de energia a partir da cota dos 322 metros para garantir que não falte água para consumo humano quer na barragem das Andorinhas, que alimenta Póvoa de Lanhoso, quer na captação a jusante, que abastece Guimarães e Vizela", afirmou Pimenta Machado.

Pimenta Machado, que falava aos jornalistas, em Ponte da Barca, no final da reunião da subcomissão regional da zona norte da Comissão de Gestão de Albufeiras, adiantou que "aquela albufeira está na cota 320,8 metros.