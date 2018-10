Marcelo discursa esta sexta-feira no 108.º aniversário da Implantação da República

Presidente da República alerta sobre a saúde da democracia em dia de feriado nacional.

Por Lusa | 06:13

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai discursar esta sexta-feira nas comemorações do 108.º aniversário da Implantação da República, data que tem aproveitado para se dirigir aos políticos, com alertas sobre a saúde da democracia.

Na tradicional sessão solene na Praça do Município, em Lisboa, o chefe de Estado irá intervir depois do presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, na presença do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Antes, será hasteada a bandeira portuguesa na varanda do Salão Nobre dos Paços do Concelho, ao som do hino nacional, o que dará início à sessão solene comemorativa do 108.º aniversário da Implantação da República, que deverá decorrer entre as 10h40 e as 11h15.