10 idosos saem do Hospital das Forças Armadas para lar em Famalicão após testarem negativo para coronavírus

Um grupo de 10 idosos, de um lar em Cavalões, Vila Nova de Famalicão, saíram esta segunda-feira do Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, em direção ao respetivo lar, que está agora pronto para os receber novamente.Estes idosos foram transportados para o Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, no passado dia 23 de março. Depois de conhecidos os resultados dos testes ao COVID-19, confirmou-se que não se encontravam infetados.Este apoio surgiu na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo sido, durante este período de acolhimento no Hospital das Forças Armadas, prestado o devido acompanhamento médico a todos os idosos.O transporte dos 10 idosos foi efetuado por ambulâncias dos Bombeiros de Vila Nova de Famalicão.