O primeiro período terminou esta sexta-feira e ainda há cerca de 10 mil alunos sem professor em algumas disciplinas, de acordo com o balanço da Federação Nacional dos Professores (Fenprof). As disciplinas mais afetadas são Português, com 27 horários por preencher, Inglês (24), Física e Química (18) e Informática (17).









Por distritos, é em Lisboa que as escolas sentem mais dificuldades – na quarta-feira havia a concurso 90 horários –, seguindo-se Setúbal (53) e Faro (14). À denúncia dos sindicatos junta-se a preocupação dos diretores das escolas, que temem o regresso aos anos 1980, quando se recorria a profissionais com habilitações mínimas. Alvo de críticas, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, diz que os números sobre a falta de docentes são “alarmistas”.