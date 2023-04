Por mês, há 10 mil utentes inscritos nos centros de saúde que ‘ganham’ médico de família graças à atualização das listas de inscritos não frequentadores (utentes sem médico atribuído e que não interagem com o centro de saúde há mais de 5 anos). Os dados são da Administração Central do Sistema de Saúde, que refere que as atualizações das inscrições no Registo Nacional de Utentes são feitas regularmente, por vários motivos, como mudança de morada, nascimento ou óbito dos utentes.Segundo o Portal da Transparência do SNS, no final de março havia 1 608 204 utentes inscritos nos centros de saúde sem médico de família atribuído (15% do total de inscritos). A taxa de utilização de consultas médicas no último ano (todos os utentes) foi mais elevada nos agrupamentos de centros de saúde de Vale do Sousa Norte e do Pinhal Interior Sul (79%). Onde os utentes menos utilizam o centro de saúde é no ACES Lisboa Central (49%).