Dez mortos e 3009 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais 10 mortos e 3009 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o relatório avançado pela Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, as mortes pela doença estão distribuídas da seguinte forma: 3 na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 3 na Região Norte; 3 no Algarve e um nos Açores.Já no que toca ao número de infetados, a área da Grande Lisboa ultrapassou a região Norte com 1156 infetados. Já no Norte registaram-se mais 1032 pessoas com a doença, 320 na zona Centro, 241 no Algarve, 168 no Alentejo, 66 nos Açores e 26 na Madeira.No que diz respeito ao número de internados, há mais 20 pessoas em unidades hospitalares, num total de 954. Há mais oito pessoas internadas em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 208.Há mais 2868 pessoas recuperadas da doença, perfazendo um total de 894 555. Há menos 1328 contactos em vigilância, num total de 79 147.