100 mil lugares de estacionamento a pagar em Lisboa

Lisboa tem atualmente 92 590 lugares tarifados na via pública para viaturas, e 7414 lugares em parques de estacionamento geridos pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa - EMEL.Do total de 100 004 lugares (um por cada cinco habitantes), 10 589 são exclusivos a residentes. De acordo com a EMEL, estão ativos 103 512 dísticos de residente e 2616 dísticos de comerciante.Em entrevista à Lusa, o presidente da EMEL, Luís Natal Marques, destacou que "a empresa tem vindo a crescer imenso em termos de lugares de estacionamento" devido à expansão "para freguesias periféricas" onde antes não se encontrava. "A perspetiva é arranjar meios para que, tanto quanto possível, os carros não venham para o centro da cidade", sublinhou.Uma das apostas da empresa é o sistema Gira, que deverá ter no final do ano o dobro das bicicletas que tem atualmente a operar na cidade, passando de 700 para mais de 1500.O presidente da EMEL explicou que está em curso um concurso para a aquisição de 1500 bicicletas elétricas (lançado em fevereiro) e avançou que um novo procedimento para a aquisição de mais 600 bicicletas, também elétricas, está em preparação.O número médio de viagens realizadas por dia em fevereiro, nas bicicletas do sistema Gira, foi de 5672, tendo em março descido para 3175, queda que se acentuou em abril com uma média de apenas 1238 viagens por dia.