Nem a pandemia vai travar a realização dos Censos 2021. A garantia é do Instituto Nacional de Estatística (INE) que, ao CM, frisa que os Censos vão realizar-se “no período previsto, durante o 1º semestre, com a recolha a iniciar-se em abril”. Para tal, já está a decorrer o processo de recrutamento de 11 mil recenseadores. As candidaturas decorrem até 15 de fevereiro.