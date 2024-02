11 pessoas operadas gratuitamente às cataratas na Guarda

Um grupo de 11 pessoas do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, foi operado gratuitamente às cataratas na terça-feira no âmbito de uma parceria entre aquele município e a Fundação Álvaro Carvalho.

Em comunicado, o município de Figueira de Castelo Rodrigo salientou que esta iniciativa de acesso a cirurgias às cataratas já permitiu em dois anos operar mais de uma centena e meia de figueirenses.

O protocolo "Dar Visão a Figueira de Castelo Rodrigo" resulta de uma parceria com a Fundação Álvaro Carvalho e conta com a colaboração do Centro de Saúde local.

A Câmara Municipal realçou que com esta iniciativa "continua a proporcionar aos figueirenses uma melhor qualidade de vida".