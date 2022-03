Já não é possível resolver o problema da falta de professores sem tomar medidas de recurso como o “aumento significativo do número de alunos por turma”, alerta um estudo de Luísa Loura, ex-diretora da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, que aponta também a necessidade de “permitir um maior peso de professores sem habilitação profissional no sistema” e “reduzir as horas de apoio ao estudo”.