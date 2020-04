1124 profissionais de saúde infetados por coronavírus em Portugal

Há 1124 profissionais de saúde infetados com Covid-19. São assim 12% dos 9034 casos esta quinta-feira divulgados pela Direção-Geral da Saúde. O secretário de Estado da Saúde, António Sales, precisou que são 206 médicos, 282 enfermeiros e 636 de outras áreas, como assistentes operacionais e técnicos de diagnóstico. Destes, há sete médicos e uma enfermeira nos Cuidados Intensivos.

Pelo segundo dia consecutivo, o número de novos casos de Covid-19 em Portugal caiu. Esta quinta-feira, foram indicados 783 novos casos, depois de 808 na quarta-feira e 1035 na terça-feira - 31 de março foi, de resto, o dia que até hoje registou um maior número de novos casos. Na avaliação da progressão da doença no País, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, entende que a "curva continua a subir, mas agora não é exponencial ou abrupta".







Hospital da Amadora com 22 infetados

Há 22 profissionais de saúde infetados pelo novo coronavírus no Hospital Amadora-Sintra, em Lisboa. O número de profissionais contaminados levou a administração a reforçar as medidas de segurança entre os trabalhadores.