12 casos ativos de coronavírus no setor da pesca

A Associação Pró-Maior Segurança dos Homens do Mar, da Póvoa de Varzim, divulgou esta terça-feira que já 10 pescadores foram infetados com covid-19 e outras cinco pessoas ligadas à pesca também têm o novo coronavírus.



Entre os pescadores já se registaram três recuperados, o que faz com que existam no total 12 casos ainda ativos.

José Festas, presidente da associação, considera que a situação não é preocupante, mas entende que o Ministério da Saúde deveria promover a testagem dos cerca de três mil pescadores que existem no Norte do País.



Até ao momento, foram realizados 200 testes.