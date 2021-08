12 mortos e 2554 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

A região do Norte registou o maior número de novos infetados nas últimas 24 horas, com 931 casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 794 infetados, o Centro, com 339, o Algarve, com 279 novos casos, o Alentejo, com 125 infetados, a Madeira, com 48 novos casos de infeção reportados e, finalmente, os Açores, com 38 novos casos.