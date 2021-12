Portugal contabilizou nas últimas 24 horas um novo recorde diário de novos casos de Cocid-19: Há mais 26 867 infeções e 12 mortos.



De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde o País contabiliza desde o início da pandemia 18 921 óbitos e 1 330 158 casos confirmados da doença.



Há mais 35 pessoas internadas em enfermarias (971) e menos um doente em unidades de cuidados intensivos (151).



Mais 5376 pessoas recuperaram da doença, num total de 1 175 217 recuperados.









Leia também 16 mortos e 6334 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 11 958 infetados; segue-se a Região Norte com mais 9069 novos casos; o Centro com mais 3384; o Alentejo com mais 700 e o Algarve com mais 709.

Cinco das vítimas mortais registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na região Norte morreu mais uma pessoa, no Centro mais três, no Algarve mais duas e na Madeira mais uma.