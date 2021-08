Há mais 12 mortos e 2948 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal.



Dos óbitos, quatro foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), três na Região Norte, três no Alentejo e dois no Algarve.

Ao que aos infetados diz respeito, há mais 1132 pessoas com a doença na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte com 1006, Algarve com 306, Centro com 294, Alentejo com 197, Açores com 56 e Madeira com 27.





Há ainda menos 44 pessoas internadas, num total de 785. Em Unidades de Cuidados Intensivos, estão agora hospitalizadas 181 pessoas, menos cinco que esta terça-feira.





Há também menos 2057 pessoas em contactos de vigilância e mais 2261 recuperados da doença.