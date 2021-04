Pelo menos 120 mil pessoas já pediram agendamento para serem vacinadas contra a Covid-19 no portal lançado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), lançado na sexta-feira, revelou ao CM fonte oficial ligada à plataforma.









Por agora, só os utentes com mais de 65 anos podem solicitar a marcação. É obrigatório que ainda não tenham levado qualquer dose nem contraído a doença. O portal vai sendo atualizado à medida que outras faixas etárias ou, por outro lado, doenças, são elegidas para a vacinação. A página disponibiliza, no entanto, um simulador, no final. Em caso de dúvida, pode colocar a data de nascimento e tentar perceber se está ou não contemplado.

A SPMS garante ao CM que desde que a plataforma foi lançada esteve sempre operacional. “As vagas para agendamento disponíveis no portal são geridas em função da procura e da disponibilidade dos locais, tendo em conta a densidade populacional de cada região. Neste momento, estamos a monitorizar a articulação entre as vagas locais e as do portal e faremos os ajustamentos que se revelarem necessários”, explica fonte oficial da SPMS.