1210 estudantes entram na Universidade do Algarve

São os melhores resultados da academia desde 2010.

Por Rafael Duarte | 08:36

A Universidade do Algarve (UAlg) vai acolher 1210 alunos que entraram na primeira fase do concurso de acesso ao Ensino Superior. O estabelecimento de ensino obteve um crescimento de 4%, contrariando a quebra de 2% a nível nacional. Estes são os melhores resultados da instituição desde 2010. Para as fases seguintes estão disponíveis 306 vagas em 27 cursos.Segundo oapurou, dos 1210 alunos 63,1% escolheram a UAlg como 1ª opção e 60% são oriundos de uma escola secundária da região. No entanto, a academia algarvia tem atraído muitos alunos estrangeiros."Estamos a encetar, já há alguns anos, um percurso de internacionalização que tem sido bem sucedido e, por isso, temos recebido mais estudantes da região, mas também de fora da região e em particular de fora do País", referiu aoo reitor da UAlg, Paulo Águas.A instituição conta com mais de 1400 estudantes estrangeiros, de 70 nacionalidades, que em termos percentuais representam quase 20% dos alunos. Nesta percentagem, o destaque vai para o Brasil, de onde são oriundos cerca de 800 alunos.No total, 15 cursos esgotaram as vagas nesta primeira fase. Paulo Águas revelou aoque "este mês já está agendando um senado em que serão aprovadas novas propostas de cursos que poderiam vir a ser oferecidas a partir do ano 2019/2020".A UAlg prepara uma semana de acolhimento, de 10 a 18 de setembro, que pretende dar a conhecer a academia, a cidade, os cursos e os novos colegas.