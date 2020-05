13 farmácias fecharam e morreram profissionais

A bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins, e o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, entregaram ontem, no âmbito do projeto ‘Todos por quem Cuida’, máscaras cirúrgicas numa farmácia em Benfica, Lisboa.Ana Paula Martins disse que dois profissionais do setor morreram por Covid-19 e 13 farmácias fecharam temporariamente, devido a casos positivos. "Foram recolhidos 1,2 milhões de euros para a entrega de 150 mil máscaras em mil farmácias e laboratórios", disse a bastonária.Por sua vez, Miguel Guimarães reclamou mais apoios do Estado para as farmácias. O presidente da Associação Nacional de Farmácia, Paulo Duarte, estima em mil as farmácias com quebras significativas na atividade.

