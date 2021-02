Foi já instalado no Multiusos de Gondomar um centro de vacinação municipal, que se espera que comece a funcionar ainda esta semana. Esta fase irá abranger cerca de 13 mil munícipes, entre pessoas com mais de 80 anos e outras com mais de 50 e com várias patologias.









Num primeiro momento é esperado que sejam vacinadas 250 pessoas por dia. “Este número poderá subir para 500, assim que for terminada a fase de vacinação nos lares do município, pois permitirá reforçar o número de enfermeiros alocados a este centro”, indica a autarquia.

O espaço do Multiusos foi cedido pela autarquia ao Serviço Nacional de Saúde e a vacinação ficará a cargo de 12 profissionais. Os munícipes elegíveis nesta fase vão receber uma mensagem com a devida informação.