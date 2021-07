13 mortos e 4376 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Desde o dia 10 de fevereiro, quando se registaram 4 387 novos casos, que o número diário de novas infeções não era tão alto.







Morreram 13 pessoas e registaram-se mais 4376 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, de acordo com os dados da Direção Geral da Saúde (DGS).Desde o dia 10 de fevereiro, quando se registaram 4 387 novos casos, que o número diário de novas infeções não era tão alto.





Portugal tem mais 1660 casos ativos, num total de 52 243. O país regista também mais 2703 recuperados (870 243 no total).











No boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde assinala-se que a taxa de incidência no continente, que mede o número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, subiu para 421,3 no continente e em território nacional para 409,9.