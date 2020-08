131 infetados com Covid-19 em Arouca

Recprde-se que o aumento dos números de infetados do Norte prende-se, principalmente, com a situação do concelho de Arouca, distrito de Aveiro, onde foi identificado um surto de Covid-19 no lar de idosos da Casa do Povo de Santa Cruz de Alvarenga.



De sábado para domingo os casos positivos duplicaram naquela instituição. Este domingo, eram 128 os infetados e esta segunda-feira o número ascendeu para 131.

Em Arouca, há 131 casos ativos de coronavírus. De acordo com a presidente municipal de Arouca, no total já houve 190 infetados naquele município.A terceira cadeia de transmissão está relacionada com celebrações e convívios familiares, avançou