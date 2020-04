138 infetados com coronavírus alojados em hostel de Lisboa transferidos para Base Aérea na Ota

As 138 pessoas que estavam hospedadas no hostel da Rua Morais Soares, em Lisboa, e que acusaram positivo para a Covid-19, vão ser transferidas para a Base Aérea da Ota, no concelho de Alenquer.

Depois de terem sido colocados na Mesquita de Lisboa, após a evacuação do hostel em que se encontravam, os infetados foram transferidos para a Pousada da Juventude Lisboa assim que se soube do diagnóstico positivo.

O Serviço Municipal de Proteção Civil está a coordenar a operação de transferência do grupo de imigrantes.

A segurança desta ação deve ser feita pela PSP, que já está em contactos com a câmara de Lisboa nesse sentido.

O CM contactou o Estado Maior da Força Aérea para obter mais informações sobre esta operação de transferência, mas não obteve qualquer comentário.



No entanto, sabe o nosso jornal, este ramo militar já foi contactado pelo Estado-Maior General das Forças Armadas, no sentido de preparar logisticamente esta intervenção. Não há, no entanto, garantias que a mesma aconteça ainda durante esta segunda-feira.