Mais de 1,4 milhões de portugueses dos 18 aos 74 anos sofreram violência na infância, até aos 15 anos, e mais de 1,3 milhões sofreram algum tipo de abuso psicológico ou físico por parte dos pais.Os resultados do Inquérito à Segurança no Espaço Público e Privado, divulgado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, mostram que mais de 176 mil pessoas dizem ter sido vítimas de abusos sexuais na infância.A prevalência da violência é mais elevada entre a população mais escolarizada (49,4%), e a violência na infância, até aos 15 anos, é mais prevalente na população menos escolarizada. As vítimas de violência por não parceiros/as foram as que mais relataram experiências de violência (66,8%) e as vítimas de violência sexual na infância foram quem mais as silenciou (29,4%).