14 militares a bordo de navio da Marinha na Madeira infetados com Covid-19

Um surto de Covid-19 já infetou 14 militares a bordo do patrulha NRP Douro, que está em missão na Zona Marítima da Madeira, confirmou ao CM fonte oficial da Marinha. A tripulação, num total de 27 militares, foi totalmente vacinada antes de partir para a missão, assegurou a mesma fonte.

Ligeiros sintomas num dos militares, como a falta de paladar, levaram a suspeitar da infeção pelo vírus. Inicialmente foram realizados a toda a tripulação testes de despistagem rápida e o número de infetados foi confirmado com testes PCR realizados na sexta-feira. A grande maioria dos militares infetados estão assintomáticos e em isolamento numa unidade hoteleira na ilha da Madeira. Aqueles com ligeiros sintomas estão a ser medicados e acompanhados pelas autoridades regionais de Saúde. Já os militares que não estão infetados, encontram-se em isolamento profilático no interior do navio.

Para garantir a continuidade da missão, a Marinha deslocou já para Portimão o NRP Sines, que deverá ser enviado para a Madeira e lá permanecerá até o Douro retomar a navegação, o que ocorrerá com o término do período de isolamento.

O NRP Douro conta com uma guarnição composta por 6 oficiais, 5 sargentos e 16 praças.

O patrulha saiu da base naval de Lisboa a 13 de julho, rumo à Zona Marítima da Madeira, para uma missão com um duração prevista de três meses. Iniciou a missão no dia 15 de julho, "empenhado na salvaguarda da vida humana no mar, na patrulha e vigilância dos espaços marítimos, nomeadamente no que concerne à atividade da pesca e supressão de atos ilícitos, no apoio ao Parque Natural da Madeira, no controlo da navegação, prevenção e combate à poluição marítima e no apoio das comunidades nas ilhas da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens", divulgou a Marinha.