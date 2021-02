Há 15 municípios que permanecem em risco extremo de contágio por terem uma taxa de incidência de casos a 14 dias igual ou superior a 960 por 100 mil habitantes. Castanheira de Pera (2410), Resende (2259), Arronches (2199), Castelo de Vide (1953), Manteigas (1829), Aljustrel (1394), Rio Maior (1389), Ferreira do Alentejo (1134), Boticas (1120), Gavião (1103), Setúbal (1073), Monchique (1064), Penela (1056), Sernancelhe (1001) e Moura (962) são os concelhos que estão em risco extremo, segundo o Relatório de Situação publicado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.









Em comparação com o relatório de 15 de fevereiro, são menos 104 municípios a vermelho (eram 119). Há duas semanas, dos 308 concelhos portugueses, 219 estavam em risco extremo de contágio.

Da lista de concelhos com uma taxa de incidência igual ou superior a 960 casos por 100 mil habitantes, três pioraram a situação face à semana passada: Arronches, que passou de 1418 para 2199, Ferreira do Alentejo (de 994 para 1134) e Manteigas (de 1696 para 1829). Todos os restantes baixaram a taxa de incidência.





Há dez concelhos sem qualquer caso registado nos últimos 14 dias e apenas um é do continente: Mourão. Os restantes nove são municípios de seis das nove ilhas dos Açores: Nordeste e Povoação (São Miguel), São Roque do Pico e Lajes do Pico (Pico), Santa Cruz da Graciosa (Graciosa), Santa Cruz das Flores e Lajes das Flores (Flores), Calheta (São Jorge) e Corvo.



98 municípios em risco muito elevado





De acordo com o relatório desta segunda-feira, 98 concelhos têm entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, ou seja, estão em risco muito elevado de contágio por SARS-CoV-2.



Cidades de Norte estão melhores





As cidades do Norte estão com incidência inferior às do Centro e Sul. Porto (261), Vila Real (276) e Braga (282) estão com menor risco que Coimbra (841), Lisboa (721) e Setúbal (1073), por exemplo.



Seis no continente com menos de 100 casos



Há seis concelhos no continente com menos de 100 casos por 100 mil habitantes: Mourão (0), Alter do Chão (63), S. M. Penaguião (76), Vila do Bispo (78), Aljezur (89) e V. V. Ródão (95).