Quase um em cada quatro alunos que estavam inscritos para a 2ª fase dos exames nacionais do Secundário faltou à prova. Os dados do Júri Nacional de Exames revelam que, das 62 187 inscrições, foram realizados 47 049 exames, ou seja, registaram-se 15 138 faltas (24,3%). É um número superior ao verificado no ano passado, na mesma fase, quando faltaram 15% dos inscritos.