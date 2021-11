15 mortos e 1483 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Registaram-se nas últimas 24 horas mais 1483 novos casos de Covid-19 em Portugal, segundo o relatório da DGS deste domingo. O número de óbitos também aumentou para 18 257, mais quinze do que este sábado.Os casos ativos aumentaram para 37 931, mais 1006 do que este sábado. Recuperaram da doença 462 pessoas.Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos infetados, 498. No Norte foram registados mais 388 casos, no Centro foram confirmados 329 infeções, no Alentejo mais 46 e no Algarve 145.Os internados por Covid-19 subiram nas últimas 24 horas, há mais 41 pessoas em enfermaria, num total de 465. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão mais seis pessoas, num total de 75.A incidência situa-se agora nos 134,2 casos por 100 mil habitantes a nível nacional. O R(t) está em 1,15.