Registaram-se 15 mortes associadas à Covid-19 nas últimas 24 horas e mais 2552 casos de infeção, de acordo com o boletim Direção Geral da Saúde (DGS).Os internamento continuam a diminuir com 670 doentes, menos 18 do que no dia anterior. Já em UCI há mais 6 pessoas, num total de 150 internados.Há hoje 965 324 pessoas recuperadas da doença, mais 2119 do que na quarta-feira.