15 mortos e 3203 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais 15 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal e 3203 infetados com a doença. De acordo com o boletim da DGS, sete dos óbitos registaram-se na região Norte do País, cinco na zona de Lisboa e Vale do Tejo, dois na região Centro e um no Algarve.No que aos infetados diz respeito, 1262 são de LVT, 1035 no Norte, 356 no Centro, 297 no Algarve, 138 no Alentejo, 64 nos Açores e 51 na Madeira.Relativamente ao número de internados, há agora 919 pessoas hospitalizadas, menos 26 que ontem. Já nos Cuidados Intensivos o número manteve-se nos 204.