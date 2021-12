Portugal tem nas últimas 24 horas mais 5286 casos de Covid-19 e 15 óbitos associados à doença.





A região de Lisboa e Vale do Tejo tem o maior número de novos infetados, com 1796 casos. No região do Norte foram identificados mais 1600 novos casos de infeção. Na região Centro registam-se mais 1315 novos casos, no Alentejo mais 122 e no Algarve 338.



O número de doentes internados em enfermaria desceu para 917, menos 19 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos, o número de doentes aumentou para 138, mais cinco que os registados esta terça-feira.





Os casos ativos aumentaram e, no total, são agora 62 834, mais 2250 do que ontem. A incidência situa-se nos 438,4 casos por 100 mil habitantes. O R(t) está agora nos 1,11 a nível nacional.