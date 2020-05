150 basquetebolistas fazem treino online devido à pandemia

Mesmo longe dos pavilhões, das tabelas e dos cestos, a pandemia não fez parar os treinos dos cerca de 150 jogadores do Gumirães Basket, de Viseu."Os treinos dos nossos jogadores são feitos a partir de casa, através de uma plataforma online. Nós, treinadores, damos o treino como se fosse em campo e tentamos dinamizá-lo ao máximo com uma atividade dinâmica", explicou João Neto, treinador sub-14 masculino.A Covid-19 acabou com as competições de basquetebol em todos os escalões, mas os jogadores do Gumirães, dos 3 aos 18 anos, mostram vontade e rápida adaptação à nova realidade. "Tenho saudades de correr no campo e da tabela mas tenho adorado estes treinos, três vezes por semana, que nos ajudam a manter a forma", afirma a jogadora Rita Alves.

