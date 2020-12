150 enfermeiros prontos para ajudar o SNS

A Cruz Vermelha Portuguesa criou, por despacho, um Corpo de Reserva de Enfermeiros que se disponibilizam para, "a título excecional" e "em regime ‘pro bono’", auxiliarem o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a enfrentar "este momento de catástrofe nacional"."Estaremos disponíveis para apoiar o SNS, assim seja solicitado pela tutela", explica a coordenadora nacional da iniciativa, a enfermeira Leila Sales, que em pouco tempo viu juntarem-se à causa "cerca de 150 enfermeiros, de todos os setores". "Temos enfermeiros do SNS e do privado, enfermeiros da Cruz Vermelha e enfermeiros aposentados, de várias idades e áreas de especialização", adianta a responsável, que não consegue prever o número final do corpo de reserva.Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa diz que esta é "uma iniciativa de grande oportunidade", fundamentada no exemplo do passado. "Durante a pandemia de 1918, a Cruz Vermelha criou um corpo de enfermeiras voluntárias que desempenharam um papel de grande relevo não só na pandemia como também durante a guerra que envolveu contingentes portugueses", lembra Francisco George.Entretanto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa formalizou esta segunda-feira a compra do Hospital da Cruz Vermelha.