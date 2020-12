Há 150 professores que se vão aposentar em janeiro de 2021, segundo dados da Caixa-Geral de Aposentações compilados pelo blogue Arlindovsky, especializado em concursos e estatísticas de docentes. Ao longo do próximo ano as estimativas do Governo apontam para que se aposentem um total de 2067 professores. Recorde-se que este ano se reformaram 1649 docentes, o máximo dos últimos sete anos. Até 2023 é esperada a aposentação de 8408 docentes.





