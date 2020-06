1528 utentes de lares estão infetados com coronavírus

Num universo de 11 285 idosos institucionalizados, Portugal registava esta segunda-feira 1528 casos de utentes de lares infetados com o novo coronavírus, menos 58 do que no domingo, revelou o secretário de Estado da Saúde. Lacerda Sales adiantou que 145 estão internados.Indicou também o responsável que 303 utentes aguardam ainda resultados de testes à Covid-19. Há 213 lares com surtos ativos da doença, pouco mais de 8% do universo deste tipo de estruturas.