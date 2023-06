16 casais fizeram juras de amor com bênção de Santo António em Lisboa

Foi entre juras de amor eterno e lágrimas de alegria que 16 casais contraíram esta segunda-feira matrimónio com a bênção de Santo António. Cumpriu-se mais uma vez a tradição, com cinco casais a darem o ‘nó’ pelo Registo, nos Paços do Concelho, e os restantes onze a trocarem alianças na cerimónia religiosa que se realizou da Sé de Lisboa."Está a ser um dia incrível. É inesquecível", referiu Andreia Abrantes, ao que o marido, Tiago Mendes, acrescentou que "esta era uma ideia que tinham há muito tempo". Por sua vez, Patrícia Mestre, casada com Francisco, contou que é uma experiência com muitas recordações e na qual ganhou "amigos para a vida".Para Rita e Gonçalo Ferreira "é um dia longo, cheio de acontecimentos e, sobretudo, com muita felicidade".