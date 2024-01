Entre janeiro e dezembro de 2023 houve um aumento de 154 841 utentes sem médico de família atribuído, elevando para mais de 1,7 milhões os inscritos nos centros de saúde sem médico de família.



Se há um ano havia 1 570 018 utentes (14,85% do total) sem médico, no final de dezembro eram 1 724 859 (16,32% do total), segundo dados do Portal da Transparência do SNS.









