16 funcionários da Casa de Saúde da Boavista no Porto infetados com coronavírus

A Casa de Saúde da Boavista, no Porto, está a obrigar os trabalhadores a pagar metade do valor dos testes de despiste da covid-19 e tem 16 funcionários infetados, denunciou hoje o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Hotelaria.

"Existem, pelo menos, 16 trabalhadores infetados", denuncia em comunicado o sindicato, indicando também que "as medidas de proteção são insuficientes, não há informação nem formação e que os trabalhadores sofrem em silêncio, estão com medo e a entrar em pânico".

Sobre os testes pagos, o sindicato acusa também a empresa de numa "reunião no dia 4 de abril com as auxiliares de ação médica de alguns pisos" ter informado que "não queria ninguém a trabalhar sem fazer o teste à covid-19, que o teste custava 120 euros e que a empresa pagava 60 euros e os trabalhadores os outros 60".