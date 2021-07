16 milhões de euros para compra e reabilitação de 80 habitações em Lisboa

A Câmara de Lisboa assinou um protocolo com o Ministério da Administração Interna para aquisição e reabilitação de oito imóveis na cidade para arrendamento acessível, na zona da calçada das Necessidades e na travessa do Sacramento, num investimento total de 16 milhões de euros.



"Estimamos que seja possível construir 80 novos fogos habitacionais, com tipologias T0 a T3", disse o diretor municipal de Gestão Patrimonial do Município de Lisboa, António Furtado, na cerimónia de assinatura do memorando de cooperação relativo à aquisição de imóveis do Estado que estão afetos à Guarda Nacional Republica, que decorreu na sexta-feira nos Paços do Concelho.

