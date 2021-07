Mais 16 mortos e 3622 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

A região de Lisboa e Vale do Tejo volta a registar o maior número de novos infetados, com 1.606 casos, e maior número de óbitos (nove). Norte é a segunda região com mais novos casos, 1.314 nas últimas 24 horas, com quatro mortes, seguido do Algarve com 335 casos (dois óbitos), Centro com 218 e Alentejo com 71 infetados.

Mais 16 pessoas morreram e 3622 ficaram infetadas nas últimas 24 horas pela Covid-19.São os dados mais recentes do relatório da Direção Geral da Saúde.Esta quinta-feira, mais 2765 pessoas recuperaram da doença, totalizando 873.008 desde o início da pandemia.O relatório refere que há menos sete pessoas internadas em enfermaria (total de 860 pessoas) e mais sete em unidades de cuidados intensivos (178).Em atualização