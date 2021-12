16 mortos e 3742 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Nas últimas 24 horas Portugal contabilizou mais 16 mortos e 3742 casos de Covid-19.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela DGS, há menos 14 doentes internados em enfermarias (947) e menos cinco em unidades de cuidados intensivos (137).O País contabiliza desde o início da pandemia 18626 óbitos e 1185036 casos confirmados da doença.Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (1.227), seguindo-se o Norte (1.126), o Centro (898), o Algarve (240), a Madeira (137), o Alentejo (84) e os Açores (30).Os óbitos foram contabilizados em Lisboa e Vale do Tejo (7), no Centro (4), no Norte (3) e no Algarve (2).Em atualização