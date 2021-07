16 mortos e 3794 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Esta sexta-feira, mais 3232 pessoas recuperaram da doença, totalizando 876240 desde o início da pandemia.







Mais 16 pessoas morreram e 3794 ficaram infetadas nas últimas 24 horas pela Covid-19, de acordo com os dados mais recentes do relatório da Direção Geral da Saúde.Esta sexta-feira, mais 3232 pessoas recuperaram da doença, totalizando 876240 desde o início da pandemia.

A região Norte regista o maior número de infetados com 1455 e de mortos com 7. De seguida a região de Lisboa e Vale do Tejo regista 1450 infetados e três mortos nas últimas 24 horas, a região do Centro tem mais 352 infetados e dois mortos, o Algrave mais 135 infetados e dois mortos e o Algarve tem mais 281 casos e dois mortos.





As regiões dos Açores e da Madeira não registaram mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas mas têm esta sexta-feira mais 83 e 41 casos, respetivamente.Evolução da pandemia desde o início do desconfinamento Novos Casos, Recuperados e ÓbitosEvolução de Internados e UCI com covid-19 desde o início do desconfinamento