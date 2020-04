165 profissionais combatem o vírus no Hospital de Faro

A luta contra o novo coronavírus no Hospital de Faro envolve 165 profissionais de Saúde, entre médicos, enfermeiros e auxiliares, que prestam cuidados diários aos doentes suspeitos e infetados.

"Conseguimos adaptar-nos à nova realidade", afirmou ao CM Ana Paula Gonçalves, presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), em relação aos novos desafios ...

