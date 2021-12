De acordo com o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, o País já contabilizou 18840 óbitos e 1 253 094 casos confirmados da doença.





A Região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza mais 5350 novos casos; segue-se o Norte com mais 2817; o Centro com mais 1465; o Algarve com mais 255 e o Algarve com mais 328.



As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores contabilizaram mais 249 e 85 infeções, respetivamente.



Lisboa e Vale do Tejo e o Centro contabilizam mais três mortes, cada; o Norte mais cinco mortes, o Alentejo com uma e o Algarve mais três. A Madeira regista mais duas vítimas mortais.

Os casos ativos de covid-19 aumentaram nas últimas 24 horas, totalizando 84643, mais 6584 do que na quarta-feira, e recuperaram da doença 3948 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1 149 611.