Há mais 17 mortos e 2590 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. De acordo com o relatório avançado pela Direção-Geral da Saúde deste sábado, as mortes pela doença estão distribuídas da seguinte forma: 10 na Região de Lisboa e Vale do Tejo; 4 na Região Norte; 1 no Centro e 2 no Algarve.Já no que toca ao número de infetados, a região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou o Norte com 959 infetados. Já no Norte registaram-se mais 923 pessoas com a doença, 255 na zona Centro, 313 no Algarve, 61 no Alentejo, 43 nos Açores e 36 na Madeira.Há mais 4128 pessoas recuperadas da doença, perfazendo um total de 90 2014. Há menos 1282 contactos em vigilância, num total de 77 455.Gráficos