17 mortos e 5 606 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou 17 mortes e 5 606 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção Geral de Saúde, há mais 42 pessoas internadas em enfermarias (1 250) e menos uma em Unidades de Cuidados Intensivos (81).Foi em Lisboa e Vale do Tejo que se registou o maior número de novos casos, 2 407, a região Norte, com 991 e depois o Centro, 739. No Alentejo há 299 novas infeções e 432 no Algarve. Na Madeira, 558 pessoas testaram positivo à Covid-19 nas últimas 24 horas e nos Açores há mais 180 novos casos.Neste momento, Portugal regista 472 781 casos ativos de Covid-19.Desde o início da pandemia, 2 843 809 pessoas recuperaram da infeção e 21 216 morreram vítimas de Covid-19.